В Уфе в рамках программы 450-летия города открыли Дворец борьбы.

Одним из главных подарков для жителей Уфы и республики в честь 450-летия столицы Башкортостана стало открытие Дворца борьбы. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 450-летия столицы Башкортостана. В нем приняли участие Президент Абхазии Аслан Бжания, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Башкортостана Радий Хабиров и другие почетные гости.
— Поздравляю вас с открытием нового современного дворца борьбы в городе Уфе! Символично, что Дворец борьбы открывается в юбилейный год во время 450-летия столицы республики. Это значимый объект и для города, и для всего региона. Здесь будут проходить занятия по различным видам спорта, соревнования регионального, общероссийского и международного уровня, культурно массовые мероприятия. В октябре площадку планируется задействовать для проведения международного форума «Россия — спортивная держава».
Такие дворцы спорта помогают не только ребятам, они также пропагандируют здоровый образ жизни в целом. Безусловно, новый современный Дворец борьбы будет способствовать достижению определённых главой государства национальных целей по сохранению населения, укреплению здоровья и реализации потенциала каждого человека. Сейчас развитию спорта уделяется самое пристальное внимание на федеральном уровне. Даны поручения по повышению доступности занятий физической культурой и спортом для всех и, в особенности, для наших детей. В республике выстроена систематическая работа по развитию популяризации спорта, укреплению его инфраструктуры. Представляющие регион спортсмены неизменно занимают высокие места на соревнованиях. Уверен, что здесь будут воспитаны новые звезды, наши будущие надежды и защитники страны. Отдельно хочу поздравить ребят, которые будут здесь заниматься в этих замечательных условиях и их родителей. Конечно, это большое счастье иметь такой дворец, который, безусловно, станет и отличным местом, где ребята, вы будете заниматься и гордостью для всех жителей Уфы и Башкортостана. Хочу пожелать новых побед и в жизни, и в спорте. Успехов вам! — сказал в своем выступлении полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.
"Дорогие друзья, дорогие наши гости, дорогие наши спортсмены и тренеры! У меня была мечта, и вот сегодня эта мечта реализовывается. Так сложилось, что в своей жизни я многим обязан греко-римской борьбе, многим я обязан своему тренеру и тем годам, которые я посвятил, занимаясь спортом. И вот с тех пор у меня всегда была мечта, как мне отблагодарить моих тренеров, как отблагодарить великих спортсменов и как создать условия для мальчишек и девчонок, чтобы они могли заниматься в хорошем, замечательном дворце спорта. Наверное, многие знают, что первый подход, как говорится, к строительству Дворца борьбы я предпринимал еще в ранние 2000-е годы, в 2003—2004. Тогда не сложилось. Не сложилось построить его в Красногорске, где я работал главой. И вот сейчас, объединив все усилия нашей команды, мы построили этот дворец. Он дань уважения нашим тренерам. Тем, которые с нами, тем, которых нет уже. Тех людей, которые из нас, мальчишек, лопоухих, худых, тщедушных, делали мужчин.
Этот дворец борьбы — дань уважения великим спортсменам, которые за моей спиной стоят, с благодарностью за то, что они защищали знамёна нашей великой страны, сперва Советского Союза, сейчас Российской Федерации, и являются примером для тысяч мальчишек. И у меня, если можно так сказать, на душе птички, когда я вижу мальчишек здесь совсем маленьких, и которые, я знаю, придут в этот Дворец борьбы и выйдут отсюда настоящими мужчинами. Не только физически крепкими, а самое главное — с правильными представлениями о том, что такое мужчина, как должен себя вести мужчина и как мужчина должен прожить свою жизнь. Я сегодня огромные слова благодарности хотел сказать Михаилу Геразиевичу Мамиашвили, потому что мы с ним вместе думали, какой должен быть Дворец спорта и много приложили усилий для того, чтобы он получился такой. Я, сегодня хочу поблагодарить нашего премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова. Был такой момент, когда мы начинали строить Дворец борьбы, начался ковид. И мы ресурсы бросили на то, чтобы спасать людей, бороться с ковидом. Я тогда дал команду: останавливаем стройку, не будем строить, потому что надо спасать людей. Андрей Геннадьевич пришел к мне и говорит, что это неправильно. «У тебя была такая мечта, ты ее должен реализовать». И вот у нас такая история получилась. Поэтому спасибо большое, Андрей Геннадьевич, за соратничество. Я, конечно, сегодня благодарю строителей, которые сделали хороший, качественный объект, которым мы будем гордиться. И самое главное, как я говорю, чтобы из-за каждого квадратного метра, из-за каждой комнаты, из-за каждого бойцовского ковра торчали маленькие мальчишеские ушки и ребята занимались борьбой. Еще раз всех поздравляю. Это действительно яркое, долгожданное событие для спортивной жизни нашей республики", — сказал Радий Хабиров и вручил государственные награды Башкортостана.
Со словами поздравления также выступили премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Президент Абхазии Аслан Бжания, Хоким Наманганской области Республики Узбекистан Шавкат Абдуразаков, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.
Роман Головченко передал статуэтку, на которой изображены два борца — подарок от легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Радий Хабиров отметил, что это будет первый экспонат в музей, которые обязательно откроется в спортивном объекте.
Напомним, что старт строительству крупнейшего в стране Дворца борьбы руководитель региона Радий Хабиров дал в августе 2019 года, когда вместе с почётными гостями заложил в основание будущего здания капсулу времени с обращением к будущим поколениям.
Общая площадь здания — 28 тысяч кв. м. Оно включает универсальный зал с амфитеатром на 3400 зрителей, школу спортивной борьбы с пятью залами на 18 ковров, гостиницу для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн. Таким образом, уфимский Дворец борьбы является одним из крупнейших в стране центров, ориентированный на проведение соревнований международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта.
Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу руководства Башкирии по открытию в Уфе объектов мирового уровня. В частности, в своем поздравлении он сказал, что в Уфе созданы все условия для проведения масштабных международных форумов, престижных спортивных турниров. И новый Дворец борьбы, открытый сегодня, станет еще одним таким объектом, который в октябре будет готов принять участников международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В рамках проекта строительства уникального комплекса строители также благоустроили прилегающую территорию. Здесь оборудовали открытые спортплощадки и зоны отдыха, а также парковки для автотранспорта, системы уличного освещения и видеонаблюдения. Архитектурную подсветку получило и само здание Дворца борьбы.