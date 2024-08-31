Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле

«Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего», — сказал Песков, комментируя график главы государства на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.