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Путин получает доклады от военных даже ночью, заявили в Кремле

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ получает доклады по линии военных и днем, и в ночное время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего», — сказал Песков, комментируя график главы государства на фоне обострения ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков Дмитрий
Путин Владимир