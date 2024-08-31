Liberation: Дуров заявил, что до задержания общался со спецслужбами Франции

Когда прошла эта встреча, неизвестно. Утверждается, что на ней основатель Telegram дал понять, что ему «было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О какой информации идет речь, не уточняется. Павел Дуров также якобы заявил, что для борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI «с горячей линией и специальным адресом электронной почты». Он уверяет, что обмен информацией помог предотвратить несколько терактов.
По данным издания, после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и отдал правоохранительным органам свой мобильный телефон и код доступа к нему. Ситуацию с его задержанием 25 августа президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, детали их беседы не приводятся.
Создатель Telegram был задержан по прилету в Париж 24 августа. Павлу Дурову предъявлено обвинение по шести пунктам, касающимся действий мошенников в Telegram и отказа мессенджера сотрудничать с французскими властями. 28 августа его освободили под судебный надзор с залогом €5 млн и запретили ему покидать Францию. СМИ сообщали, что в розыск в стране был также объявлен его брат, сооснователь Telegram Николай Дуров.