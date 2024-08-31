Liberation: Дуров заявил, что до задержания общался со спецслужбами Франции

Когда прошла эта встреча, неизвестно. Утверждается, что на ней основатель Telegram дал понять, что ему «было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О какой информации идет речь, не уточняется. Павел Дуров также якобы заявил, что для борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI «с горячей линией и специальным адресом электронной почты». Он уверяет, что обмен информацией помог предотвратить несколько терактов.