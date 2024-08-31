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«В опасности». Во Франции предупредили Дурова о серьезной угрозе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Жизнь основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может быть под угрозой, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: AP 2023

«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — предупредил политик.

Филиппо также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон со своим правительством активно использовал мессенджер Дурова, при этом опасаясь возможных утечек.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

В среду вечером предпринимателя отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.