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Радий Хабиров рассказал, как развиваются отношения Башкирии и Беларуси

Радий Хабиров рассказал, как развиваются отношения Башкирии и Беларуси.

Источник: соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии рассказал в соцсетях, как развиваются отношения республики с дружественной Беларусью.

Радий Хабиров отметил, что Беларусь для нас — родная, братская страна. Результаты, достигнутые в процессе взаимодействия, стали возможными благодаря прямому участию руководства страны.

«Поблагодарил за это премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Он нашел время в своем графике для визита к нам в Уфу. Обсудили с Романом Александровичем наше взаимодействие. Именно такие встречи позволяют нам решать все вопросы, которые возникают в ходе работы. Белорусско-башкирские отношения успешно развиваются. Мы достигли хорошего уровня промышленной кооперации и продолжаем двигаться в этом направлении. Открываем совместные производства, решаем важную задачу импортозамещения. С помощью белорусских партнеров обновляем парк коммунальной техники, продолжаем модернизацию в сельском хозяйстве. Укрепляем деловые, гуманитарные, культурные связи, развиваем туристическое направление. Впереди — много совместных дел. И пусть все сбудется», — написал Радий Хабиров.