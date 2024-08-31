300 журналистов будут работать на выборах губернатора в Петербурге

Напомним, жители Северной столицы смогут отдать свой голос за будущего губернатора с 6 по 8 сентября включительно. Для этого в городе напечатали 3,8 миллиона бюллетеней. Примерно такое же их количество изготовят для выборов депутатов муниципальных советов. Избирательные листы обеспечили серьезной защитой. Их покрыли специальной краской, нанесли тангирную сетку с уникальным геометрическим рисунком и микрошрифт.