300 журналистов будут работать на выборах губернатора в Петербурге

Более 300 журналистов из 34 региональных СМИ будут работать на предстоящих выборах в сентябре в Петербурге. Аккредитация завершилась 29 августа. Подготовка к Единому дню голосования идет в плановом порядке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
— Кроме того, аккредитация десятков представителей федеральных СМИ была организована ЦИК России. Горизбирком также всегда уделяет большое внимание взаимодействию со средствами массовой информации, ведь объективное и всестороннее освещение выборов является важнейшим инструментом открытости и прозрачности избирательного процесса, — отметил Мейксин.
Напомним, жители Северной столицы смогут отдать свой голос за будущего губернатора с 6 по 8 сентября включительно. Для этого в городе напечатали 3,8 миллиона бюллетеней. Примерно такое же их количество изготовят для выборов депутатов муниципальных советов. Избирательные листы обеспечили серьезной защитой. Их покрыли специальной краской, нанесли тангирную сетку с уникальным геометрическим рисунком и микрошрифт.