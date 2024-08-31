Башкирии планируют увеличить финансирование на развитие спорта.

«Хочется поздравить от имени министра, от министерства спорта, от себя лично Уфу с юбилеем, поздравить с открытием прекрасного дворца. Это событие не республиканского, не федерального, а международного уровня. Дворец даже опережает международные требования к проведению спортивных событий и мероприятий. Проведение в Уфе 12-го международного спортивного форума “Россия — спортивная держава”, в котором традиционно принимает участие президент России Владимир Владимирович Путин, будет способствовать укреплению спортивных позиций нашей страны, развитию спорта в стране и мире. Уже поставлена задача увеличения поддержки региона, поскольку мы наблюдаем воочию, как деньги, которые тратятся на спортивную инфраструктуру в республике, превращаются в такие вот объекты. На период с 2019 по 2026 год предполагалось выделить на финансирование спорта чуть более 4,2 млрд рублей. Мы понимаем, что этот объем необходимо наращивать. Эта работа в министерстве проводится и будет продолжена. Желаем, чтобы дворец принял форум “Россия-спортивная держава” на самом высоком уровне. Готовность к этому событию сегодня уже самая высокая. Поздравляем еще раз с открытием дворца и с юбилеем города», — сказал Александр Никитин.