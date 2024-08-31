Полпред президента в ПФО отметил высокие темпы развития Башкирии.

«Уфа хорошеет и расширяется. Каждый раз, когда приезжаешь в Уфу, то радуешься тому, что возводятся новые объекты, действительно улучшаются условия жизни людей. В целом, надо сказать, что Башкортостан и Уфа развиваются хорошими темпами, и когда мы сравниваем с другими регионами страны и Приволжья, то видим, что здесь высокими темпами развивается промышленность, отмечаем высокий рост инвестиций, уникальные показатели по темпам жилищного строительства. Здесь появляются новые объекты здравоохранения, культуры, образования, науки и промышленности. Сегодня открылся Дворец борьбы и я поздравляю с этим Радия Фаритовича. Это воплощение не только его мечты, но и мечты всех детей, которые придут сюда заниматься, их родителей и тренеров. Все это очень важно. Много хорошего можно сказать и по поводу других объектов, каждый из них по-своему уникален, в них вложена душа. Я хочу еще раз поздравить всех жителей Уфы с замечательным праздником, с юбилеем, и надеюсь, что и в дальнейшем также динамично столица Башкортостана будет развиваться и становиться всё более красивой», — рассказал Игорь Комаров.