Песков: у РФ были вопросы к Дурову, но его никто не арестовывал

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вопросы к сооснователю Telegram Павлу Дурову были и у России, но здесь его никто не арестовывал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.