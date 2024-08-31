В Киеве отрицают, что командующего ВСУ уволили из-за крушения F-16

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. После этого Олещук, тогда еще не снятый с должности, пригрозил парламентарию за это сообщение.