Радий Хабиров поздравил с 450-летием Уфы всех жителей Башкирии.

Сегодня Уфе — 450. Для каждого из нас, сидящих в зале, тех, кто смотрит трансляцию, Уфа — это особое событие. Я про себя могу сказать, когда мальчишкой отец меня привозил в Уфу, я всегда, когда подъезжали к Бельскому мосту с нетерпением ждал, когда я увижу памятник Салавату Юлаеву. Наверное, многие испытывали это чувство, потому что мы понимали, что въезжаем в столицу нашей республики. Для многих из нас столица — это время нашей молодости. Это наши вузы, студенчество, студенческие общежития. Любимая наша песня — «Өфө йүкәләре». Это наше взросление. Уфа для нас — это часть нашей жизни, очень важная, очень дорогая. И сегодня мы в эти юбилейные дни собрались для того, чтобы поблагодарить этот город, сказать ему спасибо, что он у нас есть, в нашей жизни, в наших душах, в нашем сердце, с ним связаны самые яркие события нашей жизни. Мы готовились к этому юбилею. И мы благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку. Он оценил, что 450-летие Уфы — это важное федеральное событие.