Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган

«Те, кто не хочет, чтобы мы интересовались нашими соседями — Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной, — невежественны, если не злонамеренны. Турция может быть эффективной страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь вычеркнет Турцию из уравнения. Мы не выбираем между ЕС и Шанхаем (ШОС. — Прим. ред.). Нам не нужно делать выбор, мы сотрудничаем с обеими (организациями. — Прим. ред.)», — сказал он.