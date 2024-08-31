Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

В конце 2023 года нелегальные мигранты попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии в районе Черемши. Погранслужба сообщила, что за сутки в страну попытались проникнуть 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака.