Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — говорится в публикации постпредства в Telegram-канале.
В российской миссии пообещали и дальше привлекать внимание международного сообщества ко всем кровавым преступлениям, совершаемым киевским режимом, на площадке ООН.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».