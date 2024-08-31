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Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

ООН, 31 авг — РИА Новости. Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при организации.

Источник: AP 2023

«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — говорится в публикации постпредства в Telegram-канале.

В российской миссии пообещали и дальше привлекать внимание международного сообщества ко всем кровавым преступлениям, совершаемым киевским режимом, на площадке ООН.

В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

ООН