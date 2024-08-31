Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.