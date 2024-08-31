СМИ: Киеву не стоит ожидать от США крупных поставок ракет ATACMS

В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие «без всяких ограничений». Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.