Лавров счел позицию Борреля по миру на Украине дилетантизмом или безумием

Министр добавил, что «свою территорию мы ни с кем не обсуждаем» и президент России Владимир Путин в июне уже выдвинул условия для прекращения огня и начала переговоров «с учетом реалий на земле». По его словам, после событий в Курской области такой сценарий стал невозможен.