Президенты Молдавии и Румынии поменяли маршрут поездки по Кишиневу

До этого бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что, если действующая президент республики Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то страна может превратиться в колонию Запада. Он указал на запланированный на октябрь референдум по внесению изменений в конституцию, необходимых для евроинтеграции.