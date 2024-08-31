Украина передала США список целей для ударов по территории России

О планах Киева предоставить Вашингтону список целей в России 27 августа писала Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что это станет последней попыткой Украины убедить США снять ограничения на применение дальнобойного оружия. Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак должны были посетить Вашингтон для переговоров с американской администрацией. В частности, по словам Умерова, Украина настаивает на отмене ограничений по использованию ATACMS.