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Bloomberg: из-за проблем с энергетикой Украину покинут ещё до 400 тысяч человек

Из-за отключений электроэнергии Украину могут покинуть ещё до 400 тыс. человек. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

По данным агентства, Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности до зимы.

«Практически невозможно обеспечить эти дополнительные мощности к концу года», — приводит Bloomberg слова украинского аналитика Дениса Саквы.

Кроме того, в материалах подчёркивается, что правительство в июне подняло тарифы на электроэнергию, «что едва ли могло успокоить общественное негодование».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в соцсетях заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны.