Bloomberg: из-за проблем с энергетикой Украину покинут ещё до 400 тысяч человек

По данным агентства, Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности до зимы.
«Практически невозможно обеспечить эти дополнительные мощности к концу года», — приводит Bloomberg слова украинского аналитика Дениса Саквы.
Кроме того, в материалах подчёркивается, что правительство в июне подняло тарифы на электроэнергию, «что едва ли могло успокоить общественное негодование».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в соцсетях заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны.