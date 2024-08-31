Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей

«“Грузинской мечте” необходимо конституционное большинство… Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии — все это возможно только в случае получения конституционного большинства», — заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании.