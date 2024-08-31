ТБИЛИСИ, 31 авг — РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить подготовку к «объединению страны» в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов.
«“Грузинской мечте” необходимо конституционное большинство… Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии — все это возможно только в случае получения конституционного большинства», — заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.