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Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей

Власти Грузии пообещали защитить страну от псевдолиберальных ценностей.

Источник: AP 2023

ТБИЛИСИ, 31 авг — РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал защитить Грузию от псевдолиберальных ценностей и осуществить подготовку к «объединению страны» в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов.

«“Грузинской мечте” необходимо конституционное большинство… Привлечение к ответственности виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии — все это возможно только в случае получения конституционного большинства», — заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.