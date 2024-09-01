Начали действовать новые правила для дорожных камер

Права автовладельцев, которым по какой-то причине не нравится работа камер, не изменились. Если гражданин подозревает, что прибор работает некорректно, он, как и раньше, вправе обратиться в прокуратуру для проверки камеры на соответствие законодательству. Если водителю пришел незаконный (с его точки зрения) штраф, он может его обжаловать, в том числе через портал госуслуг. ГИБДД, в свою очередь, имеет право отменить уже вынесенный штраф по жалобе или по протесту прокуратуры. Если нарушение зафиксировано, фотоматериал сформирован, но «письмо счастья» еще не отправлено, Госавтоинспекция вправе процесс вынесения штрафа остановить на любом этапе.