Начали действовать новые правила для дорожных камер

Основные нововведения:
Камеры теперь разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках.
В остальных местах камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности. Под этот термин подпадают километровый отрезок загородной дороги и 200-метровый в населенном пункте, где за год произошло три (или более) ДТП с пострадавшими одного вида или пять разнотипных ДТП.
Также камеру можно ставить на перекрестах, где в течение года произошло четыре (и более) однотипных ДТП без пострадавших.
Передвижные камеры должны убираться после «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования» (например, после завершения ремонтных работ или строительства).
Расстояние между стационарными камерами, работающими на скорость, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км — вне населенных пунктов. Исключение сделано для перекрестков, развязок и очагов аварийности. На «выделенках» комплексы могут стоять также с любой частотой.
Автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки (например, цветографическую схему на борту). Конкретные требования пропишут в региональных документах.
Зона контроля камеры должна начинаться не ближе 150−300 м от предупреждающего знака «Фотовидеофиксация».
Вся информация с камер будет передаваться непосредственно в информационную систему МВД «Паутина» в неизменном виде без какой-либо промежуточной обработки и без хранения. Передача данных с камер региону (для транспортной аналитики) допускается только с согласия МВД.
Права автовладельцев, которым по какой-то причине не нравится работа камер, не изменились. Если гражданин подозревает, что прибор работает некорректно, он, как и раньше, вправе обратиться в прокуратуру для проверки камеры на соответствие законодательству. Если водителю пришел незаконный (с его точки зрения) штраф, он может его обжаловать, в том числе через портал госуслуг. ГИБДД, в свою очередь, имеет право отменить уже вынесенный штраф по жалобе или по протесту прокуратуры. Если нарушение зафиксировано, фотоматериал сформирован, но «письмо счастья» еще не отправлено, Госавтоинспекция вправе процесс вынесения штрафа остановить на любом этапе.