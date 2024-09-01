Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей

«Мы думаем, что сможем заключить сделку, они (стороны — прим. ТАСС) все сказали, что согласились с принципами [соглашения]», — приводит пресс-пул Белого дома слова американского лидера, который проводит свой отпуск в штате Делавэр.
Байден добавил, что «по-прежнему настроен оптимистично» в то время, когда участники консультаций «продолжают проводить встречи». «Пора положить конец этой войне», — сказал он. «Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения», — отметил президент.
Он рассказал об обнаружении в секторе Газа нескольких тел погибших. «Они (власти Израиля — прим. ТАСС) обнаружили тела в Газе. Я не уверен в их точном количестве. Они хотят опознать тела, есть много предположений о том, кто они. Я не имею права делать это в данный момент», — сказал глава государства.
Армия обороны Израиля ранее сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.