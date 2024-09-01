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Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Участники международных консультаций по введению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке. Об этом сообщил в субботу журналистам президент США Джо Байден.

Источник: Reuters

«Мы думаем, что сможем заключить сделку, они (стороны — прим. ТАСС) все сказали, что согласились с принципами [соглашения]», — приводит пресс-пул Белого дома слова американского лидера, который проводит свой отпуск в штате Делавэр.

Байден добавил, что «по-прежнему настроен оптимистично» в то время, когда участники консультаций «продолжают проводить встречи». «Пора положить конец этой войне», — сказал он. «Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения», — отметил президент.

Он рассказал об обнаружении в секторе Газа нескольких тел погибших. «Они (власти Израиля — прим. ТАСС) обнаружили тела в Газе. Я не уверен в их точном количестве. Они хотят опознать тела, есть много предположений о том, кто они. Я не имею права делать это в данный момент», — сказал глава государства.

Армия обороны Израиля ранее сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.

15—16 августа в Дохе прошли переговоры, направленные на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. Следующий раунд переговоров был проведен в египетской столице 25 августа. Израильская делегация прибыла в Каир во главе с руководителем разведки «Моссад» Давидом Барнеа. Представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что делегация движения покинула Каир после встреч с посредниками из Египта и Катара. По его словам, ХАМАС потребовало обязать Израиль выполнить те условия, на которые движение согласилось 2 июля. В среду рабочие группы посредников вновь встретились в Дохе.

переговоры
Байден Джо