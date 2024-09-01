Байден заявил о достижении участниками переговоров по Газе договоренностей

15—16 августа в Дохе прошли переговоры, направленные на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. Следующий раунд переговоров был проведен в египетской столице 25 августа. Израильская делегация прибыла в Каир во главе с руководителем разведки «Моссад» Давидом Барнеа. Представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что делегация движения покинула Каир после встреч с посредниками из Египта и Катара. По его словам, ХАМАС потребовало обязать Израиль выполнить те условия, на которые движение согласилось 2 июля. В среду рабочие группы посредников вновь встретились в Дохе.