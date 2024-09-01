Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Вучич заявил, что не разговаривал с ним два с половиной года, с момента начала полномасштабных боев на Украине, «в отличие от некоторых других европейских лидеров». «Многие люди разговаривали с ним по телефону, посещали его. Я не имею в виду [премьера Венгрии] Виктора Орбана, я имею в виду многих лидеров», — сказал он.