МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские бомбардировщики Су-34 показывают высокие результаты даже против сильной ПВО на Украине, заявил аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт.
«Су-34 проявили себя восхитительно с учетом <…> впечатляющих систем ПВО, которыми западные спонсоры одаривали Украину», — отметил он.
По словам аналитика, российские бомбардировщики способны противостоять зенитно-ракетным комплексам ВСУ даже в ночных условиях. Так, он обратил внимание на неоднократные случаи поражения с воздуха украинских ЗРК С-300П, включая недавний удар по комплексу в Харьковской области. ПВО не спасает даже важные командные пункты ВСУ, подчеркнул эксперт.
«Российский Су-34 на Украине — это смертоносная боевая машина. <…> Он сыграл ключевую роль в воздушной кампании России, нанося высокоточные удары по ключевым военным и инфраструктурным целям», — заключил Уэйчерт.
Минобороны регулярно сообщает об уничтожении украинских комплексов ПВО. Так, 19 августа бомбардировщик Су-34 успешно поразил ЗРК С-300П, наносивший удары по гражданским целям в Белгородской области. Двумя днями ранее российская армия уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» в Сумской области, а 16 августа ведомство сообщало об уничтожении ЗРК С-125 в том же регионе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.