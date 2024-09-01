Над Россией сбили 158 дронов. Военная операция на Украине, день 921-й

За ночь над Россией сбито и перехвачено 158 беспилотников, сообщило Минобороны. Сразу три БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, заявил глава городского округа Кашира Шувалов. Украина надеется, что США дадут разрешение для ударов своим дальнобойным оружием по территории РФ после передачи списка возможных целей. Потеря Киевом истребителя F-16, вероятно, не связана с дружественным огнем ВСУ по своему же самолету, утверждает NYT. «Газета.Ru» ведет хронику событий.