Новый посол Финляндии в РФ выступила за сотрудничество между двумя странами

«Неизбежно возникают различные вопросы, которые нужно решать. У нас (в посольстве Финляндии в России — прим. ТАСС) есть представитель пограничной службы, представитель таможни и представитель Центральной криминальной полиции, потому что существуют различные потребности, которые требуют практического сотрудничества», — сказала Лиивала в интервью газете Iltalehti. Она отметила, что считает интересной задачей свое назначение на должность посла.
«В Москве я, конечно, готова к дискуссиям с российским министерством иностранных дел, и я уверена, что они будут», — сказала Лиивала. По словам посла, она надеется, что по окончании срока ее полномочий дипломатические отношения между Финляндией и Россией сохранятся, а финское посольство в Москве по-прежнему будет безопасным и мотивирующим местом работы для его сотрудников.
Также Лиивала в интервью общественному вещателю yle подчеркнула, что очень хорошо знакома с Москвой, где прожила 40 лет, поскольку начала работать в Советском Союзе профессиональным гидом. Она добавила, что русский язык сохранит свою актуальность в Финляндии. «Наш сосед не сменится, поэтому русский язык в Финляндии по-прежнему будет востребован», — сказала Лиивала.
Марья Лиивала родилась в 1964 году. Она возглавляла дипмиссию Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года занимала должность директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Финляндии.