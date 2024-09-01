Новый посол Финляндии в РФ выступила за сотрудничество между двумя странами

«В Москве я, конечно, готова к дискуссиям с российским министерством иностранных дел, и я уверена, что они будут», — сказала Лиивала. По словам посла, она надеется, что по окончании срока ее полномочий дипломатические отношения между Финляндией и Россией сохранятся, а финское посольство в Москве по-прежнему будет безопасным и мотивирующим местом работы для его сотрудников.