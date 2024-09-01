«В тяжелых боях». СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ

«Полгода тяжелых боев против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду. Подразделение в две тысячи солдат отправилось в бой на востоке Украины в феврале со всеми 31 танками M-1 Abrams, которые в прошлом году США предоставили стране. Сегодня у бригады осталось, возможно, половина из этих танков, если только не все заметно поврежденные единицы подлежат восстановлению», — указал Экс.
Обозреватель также сомневается, что украинские силы в этом регионе смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.