Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний

С этим днем в жизни каждого человека очень многое связано. Для большинства из нас школьные и студенческие годы — это самая интересная, насыщенная яркими, запоминающимися событиями и вместе с тем ответственная пора получения новых знаний, поисков своего призвания, первых побед и достижений.