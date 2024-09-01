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Ещё один омский чиновник попал в украинскую базу «Миротворец»

Причиной занесения Дмитрия Здановича в базу «врагов Украины» стало его участие в открытии соревнований по кикбоксингу.

Источник: Om1 Омск

Очередной высокопоставленный омский чиновник попал в украинскую базу «Миротворец», сайт которой заблокирован на территории России. На этот раз в список тех, кто поддерживает СВО, попал заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Зднович.

Чиновник стал «врагом Украины» за то, что принял участие в соревнованиях по кикбоксингу памяти участников СВО в мае этого года.

В конце июня стало известно, что в базу «Миротворец» попал министр спорта Омской области Иван Колесник. В этой базе фигурируют также тренеры волейбольной «Омички» и гандбольного «Скифа» Виктор Ушаков и Павел и Павел Гуськов, президент футбольного «Иртыша» Дмитрий Сычев, гендиректор хоккейного «Авангарда» Герман Чистяков и другие деятели спорта.