Ещё один омский чиновник попал в украинскую базу «Миротворец»

В конце июня стало известно, что в базу «Миротворец» попал министр спорта Омской области Иван Колесник. В этой базе фигурируют также тренеры волейбольной «Омички» и гандбольного «Скифа» Виктор Ушаков и Павел и Павел Гуськов, президент футбольного «Иртыша» Дмитрий Сычев, гендиректор хоккейного «Авангарда» Герман Чистяков и другие деятели спорта.