Мэр Екатеринбурга не испугался банкротства ключевого подрядчика

«Проблемы есть у многих в связи с удорожанием, с ростом цен. Это рабочие вопросы. Работы продолжаются, контракт еще не завершен», — заявил Орлов во время визита в микрорайон Уктус.
«АльмакорГруп» строит развязку у бывшего концерна «Калина», стоимость контракта превышает 6 млрд рублей. На этой неделе на портале Fedresurs сразу несколько физических и юридических лиц заявили о намерении обанкротить компанию. Один из исков уже передан в арбитражный суд.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту «ФедералПресс» заявили, что пока «АльмакорГруп» или другие структуры не уведомляли заказчика о проблемах. Там подтвердили, что работы на развязке продолжаются.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее мэрия по просьбе «АльмакорГруп» на целый месяц продлила срок перекрытия улицы Анны Бычковой на Синих Камнях.