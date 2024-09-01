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Мэр Екатеринбурга не испугался банкротства ключевого подрядчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал возможное банкротство московской компании «АльмакорГруп», которая занимается строительством крупной развязки. По его словам, проблемы решаются в рабочем порядке.

«Проблемы есть у многих в связи с удорожанием, с ростом цен. Это рабочие вопросы. Работы продолжаются, контракт еще не завершен», — заявил Орлов во время визита в микрорайон Уктус.

«АльмакорГруп» строит развязку у бывшего концерна «Калина», стоимость контракта превышает 6 млрд рублей. На этой неделе на портале Fedresurs сразу несколько физических и юридических лиц заявили о намерении обанкротить компанию. Один из исков уже передан в арбитражный суд.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту «ФедералПресс» заявили, что пока «АльмакорГруп» или другие структуры не уведомляли заказчика о проблемах. Там подтвердили, что работы на развязке продолжаются.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее мэрия по просьбе «АльмакорГруп» на целый месяц продлила срок перекрытия улицы Анны Бычковой на Синих Камнях.