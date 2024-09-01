Минниханов: Нефтегазовая отрасль остается символом мощи Татарстана

Он отметил, что высокие достижения в отрасли являются результатом самоотверженного труда и преданности делу 10 тысяч нефтяников и газовиков, ветеранов, которые передали бесценный опыт молодому поколению и сформировали прочный фундамент для дальнейшего развития нефтегазового сектора.