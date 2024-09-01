Минниханов поздравил с Днем знаний: Образование в Татарстане — одно из лучших в стране

Он также отметил, что в республике порядка 80 тысяч мудрых наставников не только передают свои знания, но и воспитывают достойных граждан России. Благодаря их труду наши учащиеся побеждают на российских и международных олимпиадах, успешно сдают экзамены и выбирают будущую профессию, учатся ответственности, подчеркнул Минниханов, поблагодарив педагогов за их самоотверженный труд, заботу и доброту.