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Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем знаний

Пожелал новых идей и проектов, творческих успехов, терпения и здоровья.

Источник: ТАСС

Поздравляю всех ростовчан с Днем знаний! Первым днем осени, знаменующим собой переход на школьное время. Время не только увлекательных открытий и знаний, но и интересных встреч, школьной и студенческой дружбы.

Завтра за парты сядут 134 тысячи юных ростовчан, из них — более 13 тысяч первоклассников. Распахнут двери 103 школы, 3 из них примут своих первых своих учеников. Мы продолжим модернизировать отрасль образования и в ближайшие три года откроем еще 26 образовательных объектов, 10 из которых будут построены с нуля. Это школы и детские сады.

Пусть школьная жизнь будет для вас увлекательной, познавательной и яркой! Пусть трудности не пугают вас, а делают сильнее и умнее!

Педагогам хочу пожелать новых идей и проектов, творческих успехов, терпения и здоровья. Родителям — благополучия и мира, станьте надёжными помощниками и учителям, и своим детям в новом учебном году!

В добрый путь!

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