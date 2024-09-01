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В Воронежской области провели мобилизационный сбор

В нем участвовали наши земляки, пребывающие в запасе.

Источник: с портала правительства Воронежской области

В пятницу, 30 августа, на базе одной из войсковых частей Воронежской области прошел мобилизационный сбор. На него вызывали наших земляков, пребывающих в запасе. Они под руководством офицеров участвовали в совместном занятии на тему взаимодействия подразделений Министерства обороны с администрациями муниципальных образований. Также на сборе проходили тренировки по гражданской обороне с посещением укрытий.

В сборе участвовали руководители исполнительных органов области и, главы районов. Руководил мероприятием заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов. Также на нем были два зама председателя регионального правительства Алексей Гиричев и Константин Кузнецов. Гражданским руководителям показали, как живут военные. Они ознакомились с учебно-материальной базой для отработки боев в городе и на опорных пунктах.

Сбор завершился занятиями по тактической медицине и практической стрельбой.