В Воронежской области провели мобилизационный сбор

В пятницу, 30 августа, на базе одной из войсковых частей Воронежской области прошел мобилизационный сбор. На него вызывали наших земляков, пребывающих в запасе. Они под руководством офицеров участвовали в совместном занятии на тему взаимодействия подразделений Министерства обороны с администрациями муниципальных образований. Также на сборе проходили тренировки по гражданской обороне с посещением укрытий.
В сборе участвовали руководители исполнительных органов области и, главы районов. Руководил мероприятием заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов. Также на нем были два зама председателя регионального правительства Алексей Гиричев и Константин Кузнецов. Гражданским руководителям показали, как живут военные. Они ознакомились с учебно-материальной базой для отработки боев в городе и на опорных пунктах.
Сбор завершился занятиями по тактической медицине и практической стрельбой.