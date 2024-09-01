В Воронежской области провели мобилизационный сбор

В пятницу, 30 августа, на базе одной из войсковых частей Воронежской области прошел мобилизационный сбор. На него вызывали наших земляков, пребывающих в запасе. Они под руководством офицеров участвовали в совместном занятии на тему взаимодействия подразделений Министерства обороны с администрациями муниципальных образований. Также на сборе проходили тренировки по гражданской обороне с посещением укрытий.