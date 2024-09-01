NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из Patriot

Первый из шести переданных Украине в конце июля истребителей F-16 потерпел крушение в зоне боевых действий 26 августа. NYT писала, что самолет могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить это. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что причиной крушения, вероятно, была ошибка пилота.