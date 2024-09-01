«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — сказал Песков. «Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — подчеркнул он.
Песков: ответ РФ на нападение на Курскую область уже происходит
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия уже отвечает и продолжит отвечать на нападение на Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.