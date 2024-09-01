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Песков: ответ РФ на нападение на Курскую область уже происходит

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия уже отвечает и продолжит отвечать на нападение на Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — сказал Песков. «Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены», — подчеркнул он.

Песков Дмитрий