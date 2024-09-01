Песков назвал враждебными США к РФ

«Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт», — отметил представитель Кремля.
«Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — добавил он.
Вашингтон с 2022 года заявляет о незыблемой поддержке Киева, в том числе оружием. США постоянно расширяют номенклатуру поставок для боевых действий против РФ, включая в перечень вооружений тяжелую бронетехнику, ракеты и авиацию, способную нести ядерное оружие, При этом в Вашингтоне подчеркивают «невовлеченность» в прямое столкновение с Москвой, однако заявляют о необходимости «нанести России стратегическое поражение на поле боя».
«Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — добавил он.