Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложников

Экс-глава Минобороны Израиля Бени Ганц, изначально входивший в состав кабинета министров Нетаньяху после объявления военного положения, указал, что в стране есть те, кто не сделал все возможное, чтобы предотвратить гибель заложников. Он заявил, что премьер «колеблется, напуган и тянет время из политических соображений вместо того, чтобы действовать».