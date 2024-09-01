Рябков: РФ изменит ядерную доктрину на основе действий Запада

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — сказал замминистра.
Он пояснил, что сейчас идет процесс доводки соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская ядерная доктрина — живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения. При этом, как подчеркивал сам глава российского государства, Москва исходит из того, что до обмена ядерными ударами никогда не дойдет.
Ранее Рябков отмечал, что действия Запада ставят вопрос о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с потребностями. По его словам, внешнеполитическая обстановка серьезно обостряется из-за действий США и их союзников, и Москва непрерывно анализирует, насколько ее документы в сфере ядерного сдерживания отвечают этим вызовам.
Согласно «Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года», применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.