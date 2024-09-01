Путин прилетит во Владивосток для участия в ВЭФ после визита в Монголию

Помимо участия в ВЭФ глава государства проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Также ожидается, что на следующей неделе Владимир Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» и проголосует на выборах в Единый день голосования.
Официальный визит президента России в Монголию запланирован на 3 сентября. Там он проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, обсудит мировую и региональную повестку и подпишет ряд двусторонних документов.
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Путина запланирована обширная программа на ВЭФ, в том числе международная.