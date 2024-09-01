Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в плену ХАМАС россиянина

Ранее, 31 августа, военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в подземном тоннеле в Газе тела шести заложников палестинского движения ХАМАС. Днем позже был опубликован список погибших, в нем значится Лобанов. В этот же день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с семьей россиянина.