Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в плену ХАМАС россиянина

В ходе разговора политик извинился перед близкими погибшего за то, что его не удалось спасти живым.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым», — приводит его слова газета Ynet.
Согласно данным издания, премьер-министр в течение дня уже разговаривал и продолжит беседовать с другими семьями заложников, чьи тела обнаружили в секторе Газа.
Ранее, 31 августа, военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в подземном тоннеле в Газе тела шести заложников палестинского движения ХАМАС. Днем позже был опубликован список погибших, в нем значится Лобанов. В этот же день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с семьей россиянина.
В числе обнаруженных погибших заложников также был 23-летний американец Херш Голдберг-Полин, как сообщил президент США Джо Байден. Американский лидер пригрозил представителям палестинского движения возмездием и подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать над организацией сделки об освобождении заложников.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк в свою очередь возложил ответственность за смерть израильских заложников в секторе Газа на Израиль.
20 июня сообщалось, что власти США оценивают количество остающихся в живых заложников ХАМАС в секторе Газа в 50 человек, а 66 считают погибшими. В свою очередь член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял 13 июля, что количество остающихся в живых заложников движения не известно никому.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.