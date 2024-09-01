Беглов и Савельев оценили новые трамваи и обсудили будущее городского транспорта

Сейчас для трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» строят двухкабинные трехсекционные низкопольные вагоны «Невский». Эти вагоны являются обновленной версией трамвая «Витязь М», который уже получил положительные отзывы от петербуржцев. Пилотный вагон приспособлен для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Всего планируется выпустить 22 таких трамвая в ярких бирюзовых, сине-зеленых и оранжевых цветах.
Александр Беглов отметил, что первые десять трамваев начнут работу сразу после завершения первого участка линии в конце 2025 года. По его словам, проект «Славянка» — один из крупнейших в России по созданию городской транспортной инфраструктуры. Новая линия протяженностью более 21 км будет обслуживать 13 миллионов пассажиров ежегодно.
Также в этот день на заводской испытательной линии вышел 250-й юбилейный «умный» трамвай модели 71−923М «Богатырь-M». Он оснащен интеллектуальными системами, помогающими водителю соблюдать скорость и избегать препятствий. Главе города продемонстрировали все новшества, например, умение двигаться с заданной скоростью.
Кроме того, на заводе начали сборку нового трамвая «Достоевский», который теперь будет производиться в Петербурге. Этот низкопольный вагон, выполненный в ретро-стиле, оснащен современными системами безопасности и навигации. Пассажиры смогут получать информацию о культурных памятниках города прямо в салоне. Внешний вид и цвет вагона выбраны петербуржцами в ходе голосования. Планируется, что в город поступит еще 42 трамвая этой модели.
«Сегодня мы увидели настоящее и будущее петербургских трамваев. В ближайшие годы продолжим обновление парка и вводить передовые модели. Петербург остается трамвайной столицей России и любимым видом транспорта горожан», — подытожил губернатор Беглов.
За последние годы в городе активно идет комплексная модернизация трамвайного движения: меняются не только составы, но и пути, а также внедряют новые цифровые способы оплаты проезда.
Помогает в этом Невский завод электрического транспорта имени Пироцкого, который создает трамваи не только для Северной столицы, но и для других городов России. Завод специализируется на сборке трамвайных вагонов, при этом активно используя инновационные технологии.