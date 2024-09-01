Беглов и Савельев оценили новые трамваи и обсудили будущее городского транспорта

Кроме того, на заводе начали сборку нового трамвая «Достоевский», который теперь будет производиться в Петербурге. Этот низкопольный вагон, выполненный в ретро-стиле, оснащен современными системами безопасности и навигации. Пассажиры смогут получать информацию о культурных памятниках города прямо в салоне. Внешний вид и цвет вагона выбраны петербуржцами в ходе голосования. Планируется, что в город поступит еще 42 трамвая этой модели.