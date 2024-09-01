Алексей Текслер 1 сентября навестил родную школу на ЧМЗ

«И сегодня, как в детстве, первого сентября пришёл сюда. Сохранил теплую память об учителях и одноклассниках. Прошел по знакомым коридорам, классам, с которыми многое связано. Школа меняется в лучшую сторону. Это приятно», — написал губернатор. Алексей Текслер также отметил, что школа меняется в лучшую сторону, и поздравил юных южноуральцев с новым учебным годом.
Сегодня глава региона также принял участие в открытие факультета «Мехатроники и робототехники» ЮУрГУ. Здесь будут готовить кадры для Челябинского кузнечно-прессового завода, где изготавливают промышленных роботов.
С Днем знаний челябинцев поздравила и глава города Наталья Котова, которая подчеркнула, что в этом году в первый класс пойдет 15 тысяч детей.