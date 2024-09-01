Дуда вновь потребовал репарации от Германии

«Мы простили, хотя помним, хотя боль есть, хотя все время есть еще десятки тысяч тех, кто был лично ранен немцами. <…> Прощение и признание вины — это одно, а возмещение ущерба — другое. И этот вопрос все еще не решен и никогда не решался в течение 80 лет, считая весь период Второй мировой войны», — сказал президент на мероприятии, приуроченном к годовщине начала войны.
Он также добавил, что если «кто-то кому-то причинил вред, то он должен понести очевидные последствия, в том числе в виде восстановления до прежнего состояния или выплаты такой суммы, которая позволит это сделать».
Польша не впервые поднимает вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия. Так, в 2022 году глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от ФРГ 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). По его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.
Позднее, 14 сентября, польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации. Однако, кроме Германии, в документе говорится, что Польша понесла ущерб и от действий СССР.
Среди событий, которые привели к «ущербу», в документе были перечислены «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».