Общественные деятели в ФРГ призвали к прекращению огня на Украине

«Мы требуем: сложите оружие! Мы призываем правительство Федеративной Республики (Германия — ред.), Францию ​​и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий… Безопасности можно добиться только вместе!» — говорится в заявлении так называемой «Группы Новое начало» (Gruppe Neubeginn — нем.).