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Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена по телемосту в 2021 году

Манера разговора президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена во время телемоста в 2021 году была достаточно жесткой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Источник: AP 2023

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что после тех переговоров стало очевидно, что продолжать диалог бессмысленно.

Телемост между главами государств состоялся 7 декабря 2021 года. Звонок прошел в онлайн-формате и длился два часа.

Путин и Байден затронули такие темы, как конфликт на Украине, расширение НАТО на восток и ограничения на работу дипмиссий. Кроме того, тогда они договорились о расширении взаимодействия по борьбе с киберпреступностью.

Во время телемоста не обсуждались вопросы энергетики, изменения климата и пандемия.

Путин Владимир
Байден Джо
Песков Дмитрий