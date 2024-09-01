Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена по телемосту в 2021 году

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что после тех переговоров стало очевидно, что продолжать диалог бессмысленно.
Телемост между главами государств состоялся 7 декабря 2021 года. Звонок прошел в онлайн-формате и длился два часа.
Путин и Байден затронули такие темы, как конфликт на Украине, расширение НАТО на восток и ограничения на работу дипмиссий. Кроме того, тогда они договорились о расширении взаимодействия по борьбе с киберпреступностью.
Во время телемоста не обсуждались вопросы энергетики, изменения климата и пандемия.