Сергей Петрин встретился с воронежцами из жилого массива «Олимпийский»

В администрации Воронеже 1 сентября прошла встреча временно исполняющего обязанности мэра Воронежа Сергея Петрина с инициативной группой жителей жилого комплекса «Олимпийский». На мероприятии также присутствовал депутат горДумы Артем Рымарь, в округ которого также входят многоэтажки ЖК.
ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ ГРОЗЯТ ПОДТОПЛЕНИЕМ ТРЕМ ЖК.
Поводом для встречи стал протест части жителей «Олимпийского» против строительства ливневой канализации, участок которой проходит под землей между их домами и лесопарком. Проект строительства ливневки предварительно получил положительное заключение госэкспертизы. Система позволит отводить дождевые стоки из района бывших яблоневых садов между улицами Загоровского — Крынина — Ломоносова — Московским проспектом в водохранилище. В противном случае скопление воды будет мешать не только воронежцам из жилого комплекса «Городские сады», застройщик которого не предусмотрел водоотведение, но также и социальному кластеру с Образовательным центром «Содружество», и ЖК «Олимпийский».
— По решению федерального Минстроя финансовые средства для строительства сетей ливневой канализации были перераспределены на 2025 год, поэтому изменились сроки завершения их строительства, а также его этапы, — проинформировал участников встречи Сергей Петрин.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННО ЗАМОРОЗИЛИ.
Строительство объекта стартовало в июле, подрядчик приступил к капитальному ремонту существующего коллектора со стороны Северного моста, где прокладка труб идет бестраншейным методом микротонеллирования. Кроме того строители начали завозить армированные трубы диаметром 1,4 метра для обустройства коллектора от улицы Загоровского. По плану, до осенней непогоды подрядчик должен был завершить обустройство участка от улицы Загоровского до улицы Крынина с последующим благоустройством территории.
Но из-за протеста жителей «Олимпийского» и обращения их в суд было приостановлено действие сервитута на участок, находящийся в собственности многоквартирного дома. На встрече с Сергеем Петриным жители также выразили обеспокоенность, что стройка создаст препятствия к возможности по эвакуации и пожаротушения, а подрядчик не справится с реализацией проекта.
По поручению врио главы Воронежа Сергея Петрина, до вынесения окончательного решения суда по этому вопросу подрядная организация приостановит работы на этом участке.
ПЕРЕНЕСТИ ПЛОЩАДКУ ЛОС.
Другим волнующим жителей «Олимпийского» вопросом стало расположение локальных очистных сооружений. По проекту у дома № 17 в жилом массиве необходимо возвести здание высотой чуть более 12 метров с инженерным наполнением. Система будет фильтровать дождевые воды от мусора, взвешенных частиц, нефтепродуктов, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета. Затем вода будет поступать через территорию Ботанического сада и Воронежского центрального парка в водохранилище. Строительство ЛОС также сейчас приостановлено по обращению в суд аграрного университета из-за сервитута, установленного постановлением мэрии в отношении земель, находящихся в федеральной собственности и предусмотренных для возведения сооружения.
ДРУГОЙ ВАРИАНТ.
По словам руководителя Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства Оксаны Евдаковой, при участии проектировщиков рассматривался вопрос сооружения ЛОС вдали от жилых домов. Выбор другого участка потребует внесения изменений в проектно-сметную документацию и повторное прохождение госэкспертизы, что обернется дополнительными расходами.
— На встречах с жителями мы давали все разъяснения об этом, кроме того, после обращений горожан была сдвинута, например, строительная площадка у детского сада, — рассказала Оксана Евдакова.
Сергей Петрин предложил инициативной группе жильцов вынести на обсуждение общего собрания два варианта размещения локальных очистных сооружений. Второй вариант предполагает выделение площадки сразу за дорогой по улице Крынина, что потребует согласования с агарным университетом. Помощь в этом вопросе жителям пообещал депутат Артем Рымарь.
После проведения общего собрания решено снова встретиться в мэрии, чтобы утвердить окончательный вариант места размещения ЛОС.