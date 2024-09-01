Сергей Петрин встретился с воронежцами из жилого массива «Олимпийский»

Другим волнующим жителей «Олимпийского» вопросом стало расположение локальных очистных сооружений. По проекту у дома № 17 в жилом массиве необходимо возвести здание высотой чуть более 12 метров с инженерным наполнением. Система будет фильтровать дождевые воды от мусора, взвешенных частиц, нефтепродуктов, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета. Затем вода будет поступать через территорию Ботанического сада и Воронежского центрального парка в водохранилище. Строительство ЛОС также сейчас приостановлено по обращению в суд аграрного университета из-за сервитута, установленного постановлением мэрии в отношении земель, находящихся в федеральной собственности и предусмотренных для возведения сооружения.