Минниханов опубликовал фотографию с «лучшим токарем России»

«Айдар — лучший токарь России! Наш парень из Альметьевска победил на Всероссийском конкурсе профмастерства “Лучший по профессии” в номинации “Лучший токарь”», — написал в своем телеграм-канале руководитель республики и опубликовал фотографию, на которой пожимает руку победителю проекта.
Федеральный этап завершился 22 августа в Пензе. В состязаниях приняли участие победители региональных этапов — 18 участников из 17 субъектов РФ. Лучшим токарем России стал самый молодой участник конкурса — 22-летний специалист ООО «Римера-Алнас» Айдар Ашрапов.
«Лучший по профессии» проводится с 2012 года, организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей. Ключевая задача — повышение престижа рабочих профессий, широкое распространение актуального опыта и лучших практик подготовки кадров.