Минниханов опубликовал фотографию с «лучшим токарем России»

«Айдар — лучший токарь России! Наш парень из Альметьевска победил на Всероссийском конкурсе профмастерства “Лучший по профессии” в номинации “Лучший токарь”», — написал в своем телеграм-канале руководитель республики и опубликовал фотографию, на которой пожимает руку победителю проекта.