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В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси

ТЕГЕРАН, 1 сен — РИА Новости. Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Эбрахим Раиси, стали сложные климатические условия, говорится в итоговом отчете генерального штаба иранских ВС.

Источник: Reuters

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой», — цитирует агентство IRIB отчет генштаба ВС Ирана.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.