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Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на «Ниве»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле «Лада Нива», передает телеканал NTV.

Источник: РИА "Новости"

«Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень. 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на “Ладе Нива” — внедорожнике российского производства», — говорится в сообщении.

В воскресенье региональные выборы проходят в двух федеральных землях на востоке Германии: Тюрингии и Саксонии. По последним опросам, в Тюрингии АдГ может рассчитывать на первое место с 29% голосов. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией.

Серийное производство легендарного внедорожника «Нива» стартовало в 1977 году. Ставший за 47 лет производства легендой автомобиль появлялся во многих известных западных кинофильмах — например, в «Багровых реках» с Жаном Рено, «Черной вдове» киновселенной Marvel, «Невероятной жизни Уолтера Митти» Бена Стиллера и даже «Форсаже 8». Названная в честь «Нивы» группа Ladaniva представляла Армению на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2024 году, заняв восьмое место.